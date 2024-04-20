السوداني في واشنطن وأردوغان ببغداد.. تعليق من البرلمان عن تزامن الزيارتين: مخطط لهما

2024-04-20 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، على تزامن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوادني الى واشنطن، فيما اشارت الى انها مهمة لحسم الكثير من الملفات العالقة.

وقال عضو اللجنة عباس الجبوري، لـ "بغداد اليوم"، إن "زيارة أردوغان للعراق، ليس له أي علاقة وارتباط بتوقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية، فزيارة أردوغان مخطط لها منذ فترة طويلة جداً، كما هي زيارة مهمة لحسم الكثير من الملفات العالقة".

وبين، الجبوري ان "العراق يريد من خلال زيارة أردوغان حل الملفات العالقة خاصة ملف المياه وكذلك ملف إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وكذلك الملف الأمني، فهو يريدها زيارة ذات نتائج، وممكن ان تظهر هذه النتائج في الوقت القريب، خاصة لوجود جدية عراقية وتركية لحسم تلك الملفات وعدم جعلها عالقة ومرحلة دون حلول".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق.

وأشار أردوغان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، تابعتها "بغداد اليوم"، الى ان "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه"، مشدداً على "أن بلاده تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالاضافة الى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا"، ملمحاً بإمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.

وسبق للخارجية التركية، ان إعلنت في وقت سابق، وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء نيسان الحالي.

يذكر ان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، قد كشف في وقت سابق عن حراك عراقي لحل أزمة المياه مع تركيا وايران.

وقال عبد الله في لقاء متلفز، ان "العراق يسعى للتوصل مع تركيا إلى اتفاقية واضحة بشأن حصة العراق المائية"، مشيرا الى ان "العراق يعمل على تهيئة مسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس أردوغان"، وأضاف عبد الله "أبلغنا إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة"، لافتا الى "مطالبة إيران بفتح مياه نهر الكارون لتحسين ظروف شط العرب".

ويحاول العراق استثمار الرغبة التركية الجامحة في ربط شراكة اقتصادية معه واقتحام سوقه الاستثمارية للاستفادة من موقعه الجغرافي وثروته النفطية، في حلحلة ملف المياه الشائك والذي بات يشكّل معضلة له ترتقي إلى مرتبة التهديد الوجودي بفعل الشح الشديد في موارده المائية والذي تتحمل تركيا جانبا كبيرا من مسؤوليته بفعل ما أقامته من سدود على نهري دجلة والفرات اللذين يمدان العراق بالجزء الأكبر من كميات المياه التي يحتاجها للاستخدام في الشرب والزراعة والصناعة.