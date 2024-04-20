2024-04-20 16:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مدخل بغداد-الموصل ضمن المقطع الخاص بعملها، متقدماً عن الإنجاز المخطط.

وذكر إعلام المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشروع يسير بوتيرة متصاعدة تحت متابعة ميدانية لمديرية الطرق والجسور ووفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، حيث وصلت نسبة الإنجاز نحو 35%"، مبيناً أن "مدخل بغداد الموصل يشهد نزول نحو 130 آلية تخصصية متنوعة المهام موزعة على ستةمقاطع بطول 33 كيلومتر".

واضاف، أن "أعمال الصب الكونكريتي لممر الاياب الواصل باتجاه العاصمة بلغ إنجاز 25 كيلومتر بعرض (15,5)م، مع الاستمرار بفرش طبقة الإسفلت الرابطة بطول 14 كيلو لممر الذهاب باتجاه موصل وفرش الحصى الخابط لممر الاياب ايضاً، فضلاً عن أعمال معالجة الروطانات وإستبدال التربة والذي يبدأ من تقاطع المشاهدة وصولاً إلى تقاطع العبايجي"، موضحاً أن "انجاز جسم الطريق للمشروع نهاية العام الحالي".

وأشار إلى إن "الملاكات الفنية لمديرية الطرق والجسور بالمحافظة، باشرت فعلياً بصب الركائز الخاصة بالجسور الفوقية وانجزت اعمدة 15 مجسّراً للمشاة، ووضع الحاجز الخرساني الوسطي على طول الطريق"، لافتا الى أن "تشغيل وتفعيل عمل محطات الوزن من قبّل وزارة الإعمار والإسكان لتحديد الحمولات الداخلة".



