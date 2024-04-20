2024-04-20 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأُسدل الستار اليوم السبت على التجمع الاول لدوري الطاولة الممتاز والذي أُقيم في محافظة السليمانية للفترة من 18 نيسان الجاري لغاية الـ20 منه .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع) ان "فريق طاولة الحشد الشعبيّ تمكن من تسجيل الانتصار في مواجهاته مع كل من دربندخان والصناعة ودهوك وبرايتي وكوية فيما خسر مواجهتين فقط مع الجيش والسليمانية ".ونقل البيان عن مدرب الفريق عباس محسن قوله ان "فريق طاولة الحشد الشعبيّ يتطلع لتسجيل الانتصار في جميع مواجهاته التي ستقام في التجمع الثاني مطلع تموز المقبل في العاصمة بغداد والتأهل لدوري المحترفين بخطى ثابتة وثقة كبيرة وعالية".