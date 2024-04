2024-04-20 16:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة الإقامة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، تسفير عمالاً آسيويين الى بلدانهم، واعتقال اخرين لمخالفتهم ضوابط الإقامة والعمل في المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين.وقال مصدر امني لشبكة أخبار الناصرية، ان “حملات متابعة العمالة الأجنبية في المحافظة اسفرت عن تسفير 10 عمال الى بلادهم”، فيما “القت القبض على...

