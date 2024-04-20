2024-04-20 16:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً جراء الفيضانات التي ضربت محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المتوفى يدعى روزفان ادريس يبلغ ويبلغ من العمر 16 عاما وهو من سكان مجمع خانكي الذي يتألف أساسا من مجتمع إيزيدي".

واوضح أن "الشاب توفي غرقا جراء الفيضانات التي اجتاحت محافظة دهوك في التاسع عشر من شهر مارس الماضي".

من جانبه قال والد الضحية ادريس، لوكالة شفق نيوز، "كنا نبحث عن ابننا طوال 31 يوما وفي الصباح تلقيت اتصالا يفيد بالعثور على جثة في نهر دجلة، على الفور هرعت إلى المكان وتعرفت على جثمانه".