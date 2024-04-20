قصف أم حادث عرضي.. الدفاع البرلمانية تكشف آخر ما توصل له التحقيق بانفجار "كالسو"

2024-04-20 17:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، بأن لجان التحقيق لغاية الان لم تتوصل الى طبيعة الانفجار الذي حصل في معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل.

وقال مقرر اللجنة علي البنداوي، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الان لجان التحقيق المختصة لم تتوصل الى نتائج تؤكد ان الانفجار والحريق في معسكر (كالسو) شمالي محافظة بابل ناتج عن قصف جوي او حادث عرضي من خلال انفجار وحريق داخل المعسكر دون أي اعتداء".

وبين، أن "لجان التحقيق المختصة مازالت مستمرة في التحقيق وربما خلال الساعات المقبلة سيتم كشف النتائج الأولية لهذا الحادث وتحديد سبب الانفجار اذا ما كان قصف أو حادث عرضي".

وأضاف البنداوي أنه "لا يمكن التكهن بان الحادث هو بقصف جوي او امر عرضي، فالأمر يجب أن يحدد دون أي توقعات، فالأمر حساس ويجب حسمه من قبل لجان التحقيق المختصة".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل واصابة 9 عناصر من الحشد الشعبي بينهم منتسب في الجيش العراقي جراء حدوث انفجار وحريق داخل معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل، نافية في الوقت ذاته أن يكون الحادث ناجم عن قصف جوي عبر طائرة مسيّرة أو مقاتلة.

وأشارت الخلية إلى أنه "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران الى عدم وجود أي نشاط جوي او عمل عسكري في عموم بابل".

واختتمت الخلية بيانها بالقول إن "تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري أكد عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".

ونفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، فجر السبت، صلتها بقصف استهدف مقراً للحشد الشعبي شمال محافظة بابل.

واستبعدت شبكة CNN الأمريكية، يوم السبت، ضلوع إسرائيل بالضربة الجوية التي استهدفت قاعدة "كالسو" العسكرية التابعة للحشد الشعبي العراقي، شمال محافظة بابل.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "تل أبيب ليس لها أي علاقة بالتقارير عن الانفجارات التي وقعت في العراق مساء الجمعة".

وبحسب CNN نقلا عن المسؤول الإسرائيلي الذي لم تسميه، لا علاقة لاسرائيل بالهجوم الذي استهدف مقر الحشد الشعبي".

وتأتي الانفجارات التي وقعت بالقرب من العاصمة العراقية بغداد بعد يوم واحد من الضربات التي استهدفت قاعدة عسكرية في أصفهان بإيران.