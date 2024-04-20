2024-04-20 17:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر في فصائل عراقية مسلحة، يوم السبت، عن دخولها بـ"صمت اعلامي" لحين عقدها اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن مخرجات اجتماعاته في واشنطن بخصوص اخراج القوات الأميركية من العراق.

وقالت المصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجيهات صدرت من هيئة تنسيقية فصائل المقاومة بالدخول في صمت إعلامي لكل الفصائل، وعدم اعطاء اي تصريح من متحدثي الفصائل او قياداتها خلال الفترة الحالية، حتى بخصوص ما حدث من انفجار بإحدى معسكرات الحشد في بابل".

واضافت المصادر ان "الصمت الإعلامي سوف ينتهي بعد عقد قادة الفصائل المسلحة اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعد عودته إلى بغداد ومعرفة تفاصيل الاجتماعات في واشنطن بشأن اخراج القوات الامريكية".

وتابعت المصادر، "بعد الاجتماع سيكون للفصائل موقف معلن واضح بشأن استمرار إيقاف عملياتها ضد الأمريكان أو استئنافها".

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع استهداف صاروخي للواء 27 في الحشد الشعبي، داخل قاعدة "كالسو" العسكرية المشتركة شمالي محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف في ناحية المشروع في القاعدة العسكرية من قبل طيران مجهول، مما تسبب بوقوع حريق كبير داخل القاعدة وإصابة عنصرين من الحشد في حصيلة أولية.

والقاعدة تضم أفرادا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.