مع الإغلاق .. أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بغداد واربيل

2024-04-20 17:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، اليوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية تسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 147750 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار امريكي.