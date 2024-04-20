الزراعة: توجه للسماح بزيادة مساحات زراعة الشلب في 3 محافظات

2024-04-20 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن الموسم المطري الأخير، خلق واقع زراعيا جديدا وخططا جديدة، ستسمح بتوسيع زراعة الأراضي بالمحاصيل وخاصة الشلب.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الموسم المطري فاق التوقعات وجعلنا نتحدث عن واقع زراعي جديد وعن خطط جديدة تقوم على أساس التوسع في الأراضي التي ستشمل بخطط الدعم خاصة في موسم الزراعة الصيفي الذي يكمن فيه التحدي على اعتبار أن المحصول الأبرز به هو محصول الشلب وتحديداً الرز العنبر".وأضاف، أن "هذا المحصول تقلصت مساحاته في الموسم الماضي إلى خمسة آلاف دونم فقط وهي مساحة صغيرة للغاية ونحن أجبرنا على ذلك؛ لأن العنبر يحتاج إلى ري إغراقي لفترات طويلة أكثر من ستة أشهر".وأكد، أن "هذا الموسم يختلف عن سابقه بالنسبة لزراعة المحاصيل ووزيرا الزراعة والموارد أكدا أنه سيكون هنالك توسع وفقاً للمعطيات الموجودة، وهنالك تنسيق بين الوزارتين بهذا الشأن".وكشف الخزاعي، أنه "تم تقديم طلب من وزير الزراعة إلى مجلس الوزراء بخصوص السماح لزراعة محصول الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى المشهورة بزراعته اعتمادا على المعطيات، وعلى العموم الموسم المقبل سيشهد توسعا في زراعة الأراضي بما يعود بالنفع على مزارعنا وفلاحنا في جميع المحافظات".