مدرب سان جيرمان يتهرب من سؤال محرج: لن أقدم إجابة في الوقت الحالي

2024-04-20 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تهرب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، من سؤال محرج بشأن الفريق الذي يتمنى مواجهته في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، "علينا أولا إقصاء الفريق الذي تصدر مجموعة الموت على حسابنا".

وشدد ان "مواجهة دورتموند في قبل النهائي ستكون صعبة ومثيرة"، مستدركا بالقول "أثق تماما أن لديهم أمل كبير مثلنا في الفوز والتأهل للنهائي".

وختم المدرب الإسباني بالقول، "لن أقدم إجابة في الوقت الحالي".

ويلعب بي إس جي ضد بوروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.

وكان بي إس جي تأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة (1/4) في كتالونيا ليعوض خسارته ذهابا (3/2) في حديقة الأمراء.

أما بوروسيا دورتموند فقد خسر ذهابا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2/1) في إسبانيا، قبل أن يفوز إيابا على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة (2/4).

المصدر: فرانس برس



