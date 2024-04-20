السفير الروسي في بغداد: مجالات التعاون العسكري مع العراق مفتوحة

2024-04-20 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد السفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف، اليوم السبت، أن مجالات التعاون العسكري مفتوحة مع العراق.وقال كوتراشيف على هامش حضوره معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية بدورته الـ (12) في بغداد في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بين بغداد وموسكو علاقات نشيطة جدا في مجال التعاون العسكري الفني"، لافتا، إلى أن "روسيا لم تشارك بشكل مباشر في معرض الأمن والدفاع، بل من خلال بيلاروسيا التي تشارك في المعرض ببعض المنتجات الروسية".وأضاف، أن "روسيا لديها قدرات عسكرية وأن التعاون مع العراق فيه فوائد وهناك علاقة متينة في هذا المجال"، مبينا، أن "العراقيين يعرفون المعدات والسلاح الروسي".وتابع، أن "المعرض شهد نسبة مشاركة عالية وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة روسية"، مؤكدا، أن "جميع المجالات للتعاون مفتوحة وهناك رغبة مشتركة بالمضي في التعاون من خلال استمرار تبادل زيارات الوفود بين البلدين".