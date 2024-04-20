تركيا: نسعى للوصول الى صادرات بقيمة 20 مليار دولار مع العراق في 2030

2024-04-20 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، السبت، إن بلاده تهدف للوصول الى صادرت بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق في المستقبل القريب، و20 مليار دولار في عام 2030، مشيراً الى أن الصادرات التركية الى العراق بلغت 3.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. ونقلت صحيفة يني شفق التركية، عن بولات قوله، ان أنقرة تهدف إلى الوصول لصادرات بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق في المستقبل القريب، و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية التاريخي الذي يربط الخليج بتركيا. وأضاف بولات، إن العراق يتميز بعلاقاته الاقتصادية والتجارية مع تركيا، وأن حصة تركيا من الصادرات إلى العراق خلال العقد الماضي بلغت 5 فما فوق، لافتاً الى أن العراق كان في العام الماضي ثالث أكبر وجهة تصدير لتركيا من حيث الدولة. وأردف، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في عام 2022، و19.9 مليار دولار في عام 2023. وأكمل، أن الصادرات إلى العراق انخفضت بنسبة 7.2 على أساس سنوي في عام 2023 إلى 12.8 مليار دولار، وانخفضت الواردات من العراق بنسبة 31.1 إلى 7.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتابع، أن ميزان التجارة الخارجية كان لصالح تركيا، حيث بلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي. وأستدرك وزير التجارة التركي، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5 إلى 3.4 مليار دولار على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 46.2 إلى 835 مليون دولار. وأشار إلى أنه من المقرر توقيع ثلاث اتفاقيات تجارية بين وزارات التجارة في البلدين خلال زيارة أردوغان. وقال بولات إن مشروع الطريق التنموي يهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والجمارك والتأشيرات والعبور في وسائل النقل بين دول الخليج وأوروبا. وبين أنه من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع طريق التنمية في عامي 20252029، ومن المقرر أن يتم تشغيل السكك الحديدية والطرق البرية في عام 2030، ومن المتوقع أن يحفز المشروع الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وكذلك دول جنوب شرق آسيا، وسيكون له تأثير إيجابي على أرقام صادراتنا. وأشارت صحيفة يني شفق التركية، الى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم في 22 أبريل بأول زيارة خارجية له بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس إلى العاصمة العراقية بغداد، مبينة أن ملف مشروع طريق التنمية سيتصدر مباحثات أردوغان مع مسؤولين عراقيين، لافتة الى أن الزيارة ستسهم في تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية.