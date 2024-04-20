2024-04-20 18:12:08 - المصدر: منصة إيشان

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمنت إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات […]

ظهرت المقالة السوداني يعود لبغداد.. ماذا بعد زيارة واشنطن؟ أولاً على Eishan.