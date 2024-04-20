بمشاركة أكثر من 400 طالب.. أربيل تحتضن مسابقة دولية للحساب الذهني (صور)

2024-04-20 18:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مسابقة الحساب الذهني الدولي الثانية للمدارس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان "المراسم شاركت فيها عدد من المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية باللغتين العربية والكوردية من محافظات العراق".

واضاف ان "المسابقة حملت شعار بالعلم نصنع الأمل وتضمنت عدة فقرات ترفيهية و علمية.

وقالت رابية نصير (احدى الكوادر التنظيمية) لوكالة شفق نيوز ان "هذه المسابقة تختص بالحساب الذهني ضمن برنامج SD math وهي الاولى في اقليم كوردستان تضمنت مشاركة طلاب من جميع المحافظات العراقية وقد رتبنا لها قبل اكثر من شهر حيث يشارك فيها ما يفوق 400 طالب وتحتوي على المراتب الاولى والثانية و الثالثة".

واضافت ان "هذا البرنامج يساهم في تنمية المهارات و القدرات الذهنية والفكرية لدى الطلاب وتفيد في المجالات العلمية والعملية وخصوصا في الرياضيات حيث أقبل العديد منهم للمشاركة".

ومن جانبه قال اسامة كريم (طالب مشارك) للوكالة "انا في المرحلة الرابعة في الاعدادية وشاركت بمشاريع برمجة حيث قمت باختراع 3 أجهزة اذ ان الجهاز الاول هو لتخطيط القلب ويعمل على تخطيط كهربائية القلب والجهاز الثاني يقوم بالحركة و التحكم من خلال الهاتف الجوال واما الجهاز الثالث فيقوم بقياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الجو".

وتضمنت المسابقة تقديم العديد من العروض المسرحية للطلاب والطالبات وذويهم.