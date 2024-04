جامعة ذي قار تشارك في حفل التخرج المركزي المقام للعتبة العباسية المقدسة

2024-04-20 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شاركت جامعة ذي قار في حفل التخرج المركزي المقام برعاية العتبة العباسية لطلبة الجامعات العراقية دورة(على هدى القمر الرابعة) والذي أقيم في مدينة كربلاء تحت شعار (من أرض كربلاء يثمر العطاء) بمشاركة 54 جامعة و اكثر من 4500 طالب. و قالت الجامعة في بيان لها تابعته شبكة...

