2024-04-20 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن صندوق اسكان ذي قار اليوم السبت عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الاسكان للمستفيدين في المحافظة بواقع 239 صكاً مصرفياً. وقال الصندوق في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه انه سيجري صرف الصكوك حسب المواعيد المحددة في القوائم التالية:( 1 ، 2 ، 3 )...

