هيئة النزاهة تضبط اوليات رخصة استثمارية لمجمع تعليمي على شارع كورنيش الناصرية

2024-04-20 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت هيئة النزاهة عن ضبط اوليات مشروع استثماري في الناصرية لم يستحصل الموافقات الاصولية.وذكر بيان للنزاهة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الفريق المختص في مكتب ذي قار “انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (١,٥٨٣,٥٨٠,٠٠٠) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش...

