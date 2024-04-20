2024-04-20 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يغيب لاعبُ المنتخب الأولمبيّ العراقي حسن خالد، عن مُواجهةِ المنتخب السعودي التي تقام يوم الاثنين 22 نيسان 2024، وذلك بعد تعرضه إلى إصابةٍ في الركبةِ بمُباراةِ العراق ونظيره الطاجيكستاني التي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة (4-2).

وبعد إجراءِ الفحص الطبيّ اليوم السبت للاعبِ اتضحَ وجود تمزقٍ في الأربطةِ الخارجيّة للركبةِ مع شدٍ في الرباطِ الصليبيّ الأماميّ، ما يتطلبُ منه الراحةَ لمدةٍ تتراوحُ من أسبوعين إلى ثلاثةٍ، مع إعطاءِ العلاج اللازم، وبذلك يكون اللاعب حسن خالد خارجَ حسابات المدرب راضي شنيشل، في مباراةِ السعودية.

يذكر أن حسن خالد لديه هدفٌ واحدٌ في البُطولةِ، أحرزه في مرمى المنتخب الطاجيكستاني.