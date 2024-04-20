2024-04-20 19:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عن إمكانية رفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، فضلا عن مدى نجاح الزيارة.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن كانت ناجحة جداً، وسيكون لها نتائج إيجابية ملموسة على الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي".

وبين الموسوي انه "بعد زيارة السوداني الناجحة الى واشنطن هناك إمكانية كبيرة جداً لرفع الخزانة الامريكية العقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية، كما اننا نعتقد ان بعد تلك الزيارة سيكون هناك تغير إيجابي في سياسة واشنطن تجاه العراق، ونعتقد ان هذه الزيارة سيكون له اثر كبير في تقوية وتعزيز الوضع الاقتصادي العراقي".

وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية، فضلا عن وكيل وزارة الخزانة الامريكية.