2024-04-20 19:00:09 - المصدر: منصة إيشان

علّق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي، على خطوة العراق التعاقد مع أمريكا لشراء طائرات حربية جديدة. وقال البنداوي في تصريح صحفي، إن “خطوة تعاقد الحكومة مع الجانب الامريكي على شراء طائرات حربية جديدة تعتبر جبارة”. وأضاف، أن “العراق بحاجة الى طائرات من جيل متقدم لحماية اجوائه من المخاطر الخارجية”.

ظهرت المقالة العراق يحتاج لحماية أجوائه.. تعليق برلماني على التعاقد مع أمريكا لشراء طائرات حربية أولاً على Eishan.