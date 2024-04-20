مصدر يكشف تفاصيل محاولة "اغتيال" استاذ جامعي جنوبي العراق: مشاجرة واطلاقة طائشة

2024-04-20 19:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم السبت، عن تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها استاذ جامعي في الشهر الماضي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قيادة شرطة محافظة ذي قار كشفت من خلال كاميرات المراقبة بان محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأستاذ الجامعي مقدام الماجد في صباح يوم 31/3 ليست سياسية وليست محاولة اغتيال كما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقتها".

وأضاف أن "الحادثة كانت عبارة عن مشاجرة حدثت بين أصحاب دراجات قرب شركة شمس العراق، وان سيارة الأستاذ الجامعي تعرضت إلى إطلاقات طائشة أثناء مرورها من مكان المشاجرة".

وفي نهاية الشهر الماضي أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بنجاة أستاذ جامعي من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم قرب الجسر السريع وسط الناصرية على عجلة الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام بجامعة ذي قار، مقدام الماجد، لكنه نجا من تلك الرصاصات".

وبين المصدر، ان "المسلحين أصابوا عجلة الماجد برصاصتين، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".