2024-04-20 19:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، يوم السبت، عن آخر تفاصيل التحقيق بحادث الانفجار الذي وقع في معسكر "كالسو" شمالي بابل.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع اليوم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في معسكر "كالسو" شمال بابل والذي يضم قطعات من الداخلية والدفاع والحشد الشعبي".

وأوضح أن "الانفجار ادى الى استشهاد منتسب من الحشد وجرح 8 آخرين بينهم منتسب من الجيش"، مبيناً أن "المعلومات لدى الدفاع الجوي والتحالف الدولي تشير الى عدم وجود أي نشاط للطائرات المسيّرة أو المقاتلة المتحدث باسم البنتاغون اعلن عدم وجود أي عمل في تلك المنطقة".

واشار الخفاجي الى أن "الحشد الشعبي ارسل فور وقوع الحادث لجنة متخصصة للتحقيق في الحادث"، لافتاً الى أن "العمليات المشتركة ايضاً أرسلت لجنة فنية تتكون من الدفاع المدني وضباط كبار آخرين".

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن "دور الدفاع المدني كان كبير جدا في منع انتشار الحرائق".

وقال الخفاجي إن "التحقيق جار في الحادث ومن المبكر جداً الإعلان عن نتائجه".