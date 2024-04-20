نتائج مباريات الجولة 17 الدوري العراقي الممتاز الكرة

2024-04-20 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة لحساب الجولة (17) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "نادي الكرمة حقق فوزا مستحقا على ميسان بنتيجة 3 – 0، فيما تمكن مصافي الجنوب من الفوز على نظيره الناصرية 1-2، وحقق نادي الفهد فوزا كبيرا على الاتصالات 5-1، وانتهت نتيجة مباراة سامراء و نادي الحسين 1-1، فيما حسم التعادل السلبي 0-0 مباراة البيشمركة ونظيره عفك".