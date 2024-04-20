بعد زيارة السوداني لواشنطن.. ما إمكانية "توأمة" الشركات العراقية والامريكية؟

2024-04-20 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عن احتمالية نجاح الحكومة بعمل "توأمة" ما بين الشركات الأجنبية والعراقية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك صعوبة بقضية عمل توأمة بين الشركات الأجنبية والعراقية خلال المرحلة المقبلة، لكن هناك إمكانية لحصول شراكات فيما بينها"، مبينا ان "قضية التوأمة صعبة جداً، لانها تتطلب ان يكون هناك تكافؤ ما بين الشركات، والحقيقة، ليس هناك مقارنة ما بين الشركات الأجنبية والعراقية".

وبيّن انه "بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن هناك إمكانية بان تكون هناك شراكات ما بين شركات عراقية وشركات أمريكية وعالمية أخرى، وابرز تلك القطاعات المؤهلة لهذه الشراكات هي قطاع انتاج الادوية وكذلك قطاع النفط والغاز، إضافة الى قطاع انتاج الطاقة، فهناك اهتمام حكومي بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة".

والتوأمة هو مصطلح يطلق على جعل مؤسستين متطابقتين لاستفادة كل واحدة منها من خبرات الاخرى، ويطلق المصطلح على توأمة المدن وكذلك توأمة الجامعات.