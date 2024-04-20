التشكيلة الأساسية لموقعة السيتي وتشيلسي مساء اليوم

2024-04-20 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، ومدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيلة فريقيهما لخوض المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت (20 نيسان 2024)، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر غوارديولا الدفع بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.

خط الدفاع: أكي – أكانجي - ستونز- ووكر.

خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين - جاك غريليش - ألفاريز.

أما مدرب تشيلسي، فسيعتمد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو غوستو، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاغر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم:ماديوكي، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في النهائي مع المتأهل من اللقاء الذي سيجمع غدا الأحد بين كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد.