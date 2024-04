مصرع شخص واحد في اصطدام دراجتين ناريتين جنوب الناصرية

2024-04-20 19:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مصرع شخص واحد نتيجة حادث اصطدام دراجتين بناحية الفضلية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان اصطدام دراجتين نارية احدها نوع ستوتة واخرى صغيرة اودى بحياة شخص يبلغ من العمر 21 عاما من اهالي ناحية الفصلية.واضاف، ان الحادث حصل بمنطقة الخميسية في ناحية...

