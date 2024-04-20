تجارة كوردستان تعلن موعد توزيع السلة الغذائية: بغداد قللت الكميات

2024-04-20 20:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، موعد توزيع الدفعة الثالثة من المواد الغذائية في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد الى المديرية العامة للتجارة بخصوص توزيع الجزء الثالث من السلة الغذائية للمواطنين هذا الشهر لكل شخص سيكون على النحو التالي":

1. يعطى لكل مواطن كيلوغرامان ونصف من الأرز وهو أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة.

2. معجون الطماطم سيتم إعطاء كل مواطن في هذا الشهر علبة تحتوي على ثمانمائة جرام بدلاً من الحصتين الثالثة والرابعة من الطعام، لأن كل حصة من الطعام تبلغ أربعمائة جرام، أما هذا الشهر فسيتم منح علبة ثمانمائة جرام لشهرين.

وأضاف "نود اعلام المواطنين انه في حال اعطائهم كيلوين ونصف من الارز عند زيارتهم لوكلاء المواد الغذائية فإن القرار جاء من بغداد وليس له علاقة بوكلاء المواد الغذائية".

و تابع البيان "سيتم البدء بتوزيع الدفعة الثالثة من المواد الغذائية في إقليم كوردستان يوم الاثنين، كما تم البدء بتوزيع الدفعة الثالثة من الطحين في إقليم كوردستان منذ أكثر من أسبوع".