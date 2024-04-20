مستشار رئيس الوزراء: الاجتماعات المقبلة مع الجانب الأمريكي ستعقد ببغداد

2024-04-20 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم السبت، أهم المكاسب المتحققة من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وفيما أكد تشكيل لجان مشتركة لتبادل نقاط الحوار، أشار إلى أن الاجتماعات المقبلة مع الجانب الأمريكي ستعقد في بغداد.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماعات التي عقدت في واشنطن شهدت تفعيل الاتفاق الإطاري بين العراق والولايات المتحدة، وخاصة في مجالات التعليم والنقل والصحة وحقوق الإنسان ودور المرأة والعلاقات الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وعلاقة صناديق التمويل الأمريكية مع البنك المركزي العراقي"، مبينا، أن "الاجتماعات مثمرة وخرجنا بنتائج مهمة".وأضاف، أنه "تم تشكيل لجان متخصصة بين الولايات المتحدة والعراق لتبادل نقاط الحوار"، لافتا، إلى أن "الاجتماعات المقبلة ستكون في بغداد للمباشرة بتنفيذ آليات الاتفاق الذي عقد بالولايات المتحدة".وبين، أن "جميع الاجتماعات في الولايات المتحدة ناجحة لوجود رد فعل من قبل الجهات والأطراف الاخرى"، لافتا، إلى أن "العراق أعلن خلال الزيارة عن فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات الأمريكية، وتم وضع خطط بين المستثمرين العراقيين والأمريكيين".وبين، أن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن يضم فريقا من القطاع الخاص، كون الحكومة تشجع على التوسع مع شركات القطاع الخاص، والذي سيكون أسهل بالتعامل مع الشركات والتعليمات الحكومية".وعاد رئيس الوزراء، اليوم السبت، إلى بغداد بعد زيارة للولايات المتحدة استمرت أسبوعاً، عقد فيها سلسلة من اللقاءات المهمة من أهمها لقاؤه الرئيس الأمريكي جو بايدن.