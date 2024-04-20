اللجنة التوجيهية لصندوق النقد والبنك الدوليين: توسيع نطاق المساءلة ضرورة في المؤسستين

2024-04-20 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت اللجنة التوجيهية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، السبت، ضرورة توسيع نطاق المساءلة في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسستان إصلاحات لمساعدة البلدان على مواجهة تغير المناخ وغيره من المشكلات. وقال رئيس لجنة التنمية المشتركة هذا العام، محمد بن هادي الحسيني: علينا أن نحمل أنفسنا مسؤولية أوسع بينما نتحول إلى بنك أفضل وأكبر. وأصدر الحسيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، إعلاناً بصفته رئيس اللجنة، بدلاً من أن يصدر بياناً رسمياً، وسط خلافات تتعلق بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكنه أشار إلى المخاطر الاقتصادية التي تشكلها الصراعات، بحسب وكالة رويترز. وجاء البيان مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من نهايتها هذا الأسبوع، والتي بدأت فعالياتها منذ 15 أبريل نيسان. وحث محافظو المؤسستين البنك الدولي على مواصلة تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية، وطلبوا من إدارته المضي قدماً في إصلاحات مشاركة البلدان، وتعزيز التشخيص القُطري. كما طالبوا بزيادة التعاون بين البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدة البلدان على زيادة الإيرادات الداخلية، وفي قضايا مثل تغير المناخ والتأهب للأوبئة، فضلاً عن القدرة على تحمل الديون.