الأسدي: الشمول الإلكتروني منح 900 ألف أسرة راتب رعاية اجتماعية

2024-04-20 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، السبت، أن الشمول الالكتروني منح 900 ألف أسرة راتب رعاية اجتماعية، فيما قال إن العمالة الاجنبية تدخل البلاد عبر سمات دخول سياحية. وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة مستمرة بحملة كشف المتجاوزين الذين وصل عددهم في العام الماضي الى 170 الف، لافتا إل أنه لاعقوبة بحق المتجاوز على راتب الرعاية الاجتماعية سوى استرداد الاموال منه. واشار وزير العمل إلى، اضافة امتيازات كثيرة لقانون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013. وبشأن عمل هيئة ذوي الاعاقة، قال الأسدي: عملنا ثورة بعمل هيئة ذوي الاعاقة بتوسيع الاهتمام بذوي الهمم ، مبينا أنه تم فتح نافذة التقديم بشكل مستمر لذوي الاعاقة. وأكد، أن الشمول الإلكتروني الذي اطلقته وزارة العمل منح 900 ألف أسرة راتب رعاية اجتماعية. وتابع، أن العمالة الاجنبية تدخل البلاد عبر سمات دخول سياحية.