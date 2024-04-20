2024-04-20 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم السبت إلقاء القبض على رجل قتل زوجته رميا بالرصاص وقطع جسدها بمنشار كهربائي ودفنها في حديقة المنزل. وفي التفاصيل، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “إن معطيات توفرت لشعبة المعلومات حول انبعاث روائح كريهة من منزل أحد المواطنين في بلدة الميّة وميّة شرق صيدا جنوب لبنان”. وأضافت أنه تم على […]

ظهرت المقالة رجل يقطّع زوجته ويدفنها بحديقة منزله.. هكذا كشف أمره أولاً على Eishan.