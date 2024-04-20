2024-04-20 20:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن حالة جوية وصفها بـ “غير المستقرة” نتج عنها تشكيل سحب رعدية، وأخرى ضخمة. وكتب عطية منشوراً عبر فيس بوك تابعته “إيشان”، أن “حالة من عدم الاستقرار تؤثر حالياً، والسحب الركامية تنتشر في أماكن”. وأضاف، أن “سحابة رعدية ضخمة شمال الأنبار حاليا حيث تستمر التكونات الرعدية هذه الليلة، في الأنبار […]

ظهرت المقالة حالة “غير مستقرة”.. سحب “ضخمة” ورعدية تغطّي أجواء عراقية أولاً على Eishan.