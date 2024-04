الناصرية الكروي يخسر  امام مصافي الجنوب بثنائية مقابل هدف 

2024-04-20 21:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: خسر نادي الناصرية الكروي اليوم السبت ، امام نادي مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف لنادي الناصرية في مباريات الدوري العراقي الممتاز الدرجة الأولى . وقال نائب رئيس نادي الناصرية هيثم الدبي لشبكة اخبار الناصرية، ان المباراة انتهت بنتيجة هدف لنادي الناصرية مقابل هدفين لنادي مصافي الجنوب على...

