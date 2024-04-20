2024-04-20 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا مهما بعد يومين لبحث نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ليكون اجتماعًا تحضيريًا لاجتماع اوسع لائتلاف ادارة الدولة.

وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة السوداني إلى واشنطن تحظى بأهمية على مستويات عدة نظرا لعدد الملفات التي تم مناقشتها سواء الأمنية او الاقتصادية او المالية في ظل ظروف وتحديات تعيشها المنطقة في خضم صراعات تتصاعد وتيرتها يوما بعد اخر".

وأضاف، أن "الزيارة عكست عمق استراتيجية السوداني في تعاطيه مع الاوضاع والسعي الى بلورة خارطة طريق تصب في صالح العراق خاصة ملف جدولة انسحاب قوات التحالف وفق طلب الاطار يضاف اليها بحث امكانية الاستفادة من بنود الاتفاقيات المشتركة بين بغداد وواشنطن في 2008-2012 المتعلقة بالجانب الفني والاستثماري والاقتصادي والمالي"، لافتا الى ان "لقاءات السوداني اظهرت عن مسارات في مساعيه لبلورة اتفاقيات مع كبرى الشركات وخلق تعاون اقتصادي ومالي داعم لبغداد".

واشار الى ان "الاطار التنسيقي سيعقد بعد يومين اجتماعا مهما وقد يكون الاجتماع اكثر شمولية بدعوة لعقد اجتماع ائتلاف ادارة الدولة خاصة وان الملفات التي طرحت وتمت مناقشتها في واشطن تتعلق بالدولة العراقية بشكل عام"، لافتا الى ان "السوداني سيطرح الكثير من الامور التفصيلية ربما لم تذكر في وسائل الاعلام وبيان تصوراته وما تم الوصول اليه في ملفات حيوية عدة".

وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية، فضلا عن وكيل وزارة الخزانة الامريكية.