وزير الصحة: الحكومة ذاهبة لتعزيز الصناعة الدوائية بالتعاون مع القطاع الخاص

2024-04-20 21:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، أن معمل الروان لإنتاج المحاقن الطبية الذي تم افتتاحه، السبت، سينتج سنويا 80 مليون حقنة طبية، وفيما لفت إلى أن الحكومة ذاهبة لتعزيز الصناعة الدوائية بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مشروع التوطين، وجه دعوة للمستثمرين. وقال الحسناوي خلال افتتاح المعمل، إنه تنفيذا للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والخاص بتوطين الصناعة الدوائية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم افتتاح معمل الروان لإنتاج المحاقن الطبية، بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية في الوزارة وشركة أوتار العراق. وأضاف الحسناوي، أن المصنع ينتج المحاقن الطبية بسعات 3، 5، 10، 20، 50 CC، مبينا، أن الإنتاج السنوي يتضمن 80 مليون حقنة طبية، وقابل للتوسع خلال فترة قصيرة وقد يصل الإنتاج إلى 160 مليون حقنة طبية. وأوضح الحسناوي: لدينا في العراق ثلاثة مصانع منتجة للمحاقن الطبية، وهي تغطي القطاع الحكومي وجزءا من القطاع الخاص، مضيفا، الحكومة ذاهبة لتعزيز الصناعة الدوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة. ودعا الوزير المستثمرين للدخول إلى حقل الصناعة الدوائية، وصناعة المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، لما يحققه الحقل من استقرار للأمن الدوائي، وديمومة توفر الأدوية والمستلزمات والأدوية في العراق.