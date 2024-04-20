2024-04-20 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افادت طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، باستقبالها 12 شخصا اصيبوا بجروح بليغة اثر حادثين منفصلين.

وقال اعلام المستشفى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حادثي سير منفصلين، اصيب على اثرهما 12 شخصا، استقبلتهم طوارئنا، حيث اسفر الاول عن اصابة 10 اشخاص تمثلت بـ6 من الرجال و2 من النساء، اضافة الى طفلين، اما الحادث الثاني اسفر عن اصابة شخصين".

واضاف، ان "ملاكاتنا الطبية والتمريضية والصحية، استنفرت كافة الجهود لتقديم الاسعافات الاولية اللازمة لانقاذ المصابين، الذين كانت اصاباتهم على مستوى الرأس والبطن".