سيلفا يقود السيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي
2024-04-20 22:18:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حجز مانشستر سيتي لنفسه مكانا في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على تشيلسي 1-0 على ملعب "ويمبلي"، مساء اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي.
وأحرز برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، ليعوض الجماهير عن إهداره ركلة ترجيحية أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.
وسيلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، مساء الأحد، على الملعب ذاته.
حجز مانشستر سيتي لنفسه مكانا في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على تشيلسي 1-0 على ملعب "ويمبلي"، مساء اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي.
وأحرز برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، ليعوض الجماهير عن إهداره ركلة ترجيحية أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.
وسيلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، مساء الأحد، على الملعب ذاته.