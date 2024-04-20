منتخب الصالات يخوض وحدة تدريبية استعدادا لمواجهة نظيره الأسترالي

2024-04-20 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى المنتخبُ الوطني لكُرةِ الصالات وحدةً تدريبيةً، اليوم السبت، استعداداً لمباراته أمامَ المنتخب الأستراليّ في اختتام دوري المجموعات ضمن منافساتِ بُطولةِ نهائيات كأس آسيا.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية( واع): إن "المنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات أجرى وحدةً تدريبيةً، اليوم، استعداداً لمباراته أمامَ المنتخب الأسترالي في اختتام دوري المجموعات ضمن منافساتِ بُطولةِ نهائيات كأس آسيا التي تقام يوم غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد".وأضاف، أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، وعُضو الاتحاد رئيس الوفد يحيى زغير، وعضو الاتحاد نائب رئيس الوفد فراس بحر العلوم حضروا تدريبات المنتخب الوطني".