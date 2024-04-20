سيلفا يعبر بمان سيتي نحو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على تشيلسي

2024-04-20 22:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، من الفوز على تشيلسي بنتيجة 1- صفر، ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل في التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخه.

أما تشيلسي واصل إخفاقه ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب ثماني مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، غدا الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو المقبل.