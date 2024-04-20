وثائقي من إنتاج شبكة الإعلام العراقي يلهب مشاعر الحضور في مهرجان بابل

2024-04-20 22:30:03 - المصدر: واع

بابل – واع – محمد الطالبييواصل مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية، لليوم الثاني على التوالي فعالياته والندوات الثقافية المتنوعة التي أسهمت في إثراء تجربة الحضور، مع عرض فلم من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفعاليات تميزت بتوقيع كتاب جديد للمغترب علاء اللامي في مدينة جنيف، حيث يتحدث الكتاب عن مفردات في الكلمات العراقية الدارجة وأصولها العربية الفصحى، كما قدّم الكتاب من قبل المترجم حسين نهابة، ما أضاف قيمة ثقافية جديدة للمهرجان".وأشار، إلى أن "المهرجان تضمن ندوة ثقافية، تحت عنوان (ريادة عراقية للشعرية العربية)، حيث ناقش الحضور دور الشاعر عبد الوهاب البياتي وإسهاماته الثقافية والأدبية، كما وقدمت الشاعرة أناهيد الركابي سيرة حياة الشاعر عبد الوهاب البياتي بمهارة وإحساس".واختتمت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، بعرض فلم وثائقي من إنتاج شبكة الإعلام العراقي بمكتب بابل، بعنوان (حياة عبد الوهاب البياتي)، الذي عاش في المنفى وتوفي فيه، حيث استمر الفيلم لمدة 20 دقيقة، وقد ألهب مشاعر الحضور وأثرى فهمهم لتجربة الشاعر وإرثه الثقافي".