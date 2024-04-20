الفتلاوي خلال جلسة البرلمان العربي: نطالب بارسال تقرير عربي موثق للمنظمات الدولية بشأن أوضاع المرأة الفلسطينية

2024-04-20 22:30:07 - المصدر: جريدة الصباح

القاهرة: الصباح

شاركت النائبة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي، اليوم السبت في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي في القاهرة، والتي شهدت مناقشة قضايا عربية مهمة.

ففي ملف القضية الفلسطينية شددت الفتلاوي في مداخلة لها خلال الجلسة على أهمية تبني البرلمان العربي لتقرير متكامل مدعم بالوثائق والإحصائيات الرسمية يرسل إلى جميع المنظمات في العالم بشأن واقع حال المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية، مطالبة باستخدام مصطلح الكيان الصهيوني في تقارير وبيانات البرلمان العربي.

وقالت الفتلاوي: ان من المهم ان يتبنى البرلمان العربي تقديم تقرير عن حال المرأة الفلسطينية في خضم المآسي إللي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعية إلى تسليط الضوء على ما تعانيه المراة الفلسطينية بمايتعلق بعدد الشهيدات والمعتقلات او عدد اللاتي فقدن أولادهن او إخوانهن وعدد نزلاء المخيمات، مشيرة إلى ان هذا التقرير المدعم بالإحصائيات يرسل لجميع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأمم المتحدة. وانتقدت الفتلاوي النفاق الغربي بشأن التعاطي مع حقوق الإنسان والمرأة الفلسطينية خاصة، ساخرة من المنظمات التي تتباكى على حقوق المرأة التي يمكن وصفها بمنافقي حقوق المراة او تلك التي تتعاطف مع نساء فقدن قطتهن او كلبهن ويساعدنهن على عرضهن على طبيب نفسي بينما تتجاهل تلك المنظمات بكل وضوح ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من تعسف واجرام على يد قوات الاحتلال.

وعبرت عضو البرلمان العربي عن الأمل بان يتم الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية حتى لا تضيع قصة المرأة في وسط المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدة ان رهان البعض خاسر بان يؤدي إطالة أمد الحرب إلى حالة فتور في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على اهمية استمرار الدعم للشعب الفلسطيني حتى ولو بالكلمة.

وحذرت النائبة الفتلاوي من استخدام مفردة "اسرائيل" في تقارير البرلمان العربي، مبينة ضرورة الانتباه من استخدام مفردات تقود إلى التطبيع من دون الشعور بذلك عند وضع كلمة "إسرائيل" من دون قصد ربما أحيانا حتى يراد منها الاعتياد عليها، منوهة الى ان العراق اعتمد مصطلح الكيان الصهيوني رسمياً بعد منع تداول كلمة "إسرائيل" بموجب قانون تم اعتماده، حاثة البرلمان العربي على وجوب أن يكون الكيان الصهيوني هو المصطلح الرسمي الذي يتم التعامل به في التقارير الرسمية التي تصدر عنه.

وتم خلال الجلسة عرض تقرير عن غاز فلسطين على سواحل غزة، فضلاً عن تقديم تقرير لجنة فلسطين. وبشأن تقرير اللجنة المشتركة المختصة بتطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، طالبت النائبة حنان الفتلاوي بإعادة النظر بالسياسة الحالية بشأن التعامل مع البرلمان العربي والالتزام بماهو منصوص في النظام الأساس لتقديم افضل الخدمات للشعوب العربية.

وانتقدت الفتلاوي عدم اعطاء صلاحيات للبرلمان العربي، خاصة ان البرلمانات تعد ممثلة للشعوب بينما الحكومات خادمة لها مما يتطلب الانصات لرأيه ، مشيرة إلى ان العديد من الفقرات الواردة في النظام الأساس بشأن صلاحيات البرلمان العربي لم تنفذ كتدقيق الموازنة والحسابات او مشروع قانون او عرضه على البرلمان العربي قبل اقراره بمجلس الجامعة اواعتماد السؤال الخطي.

واوضحت ان الحديث عن الصلاحيات لا يعني خصومة مع الجامعة العربية، اذ ينبغي على العرب العمل بمبدأ التكامل بعيداً عن الأنانية وعدم إلغاء الآخر.

ودعت النائبة الفتلاوي إلى عدم إضعاف البرلمان العربي وأهمية إعادة النظر بالساسة الحالية بالتعامل معه والالتزام بما هو منصوص لتقديم أفضل الخدمات او ما مايمكن تقديمه للشعوب العربية.