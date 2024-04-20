2024-04-20 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مستشفى الفلوجة التعليمي، يوم السبت، استقبال إصابات عديدة لمواطنين بحادثي سير منفصلين.

وذكر بيان لإدارة مستشفى الفلوجة ان "قسم الطوارئ استقبل حادثي سير منفصلين أسفر الأول عن اصابة 10 شخاص هم 6 من الرجال واثنين من النساء وطفلين، أما الحادث الثاني فقد اسفر عن اصابة شخصين ".

وأضاف البيان أن "الاصابات كانت على مستوى الرأس والبطن".

وتابع ان "ملاكاتنا الطبية والتمريضية والصحية استنفرت كافة الجهود لتقديم الاسعافات الاولية اللازمة لإنقاذ المصابين".