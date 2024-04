2024-04-20 22:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نظم منتدى شباب سوق الشيوخ بالتعاون مع المنتدى البيئي والمجتمعي الرسم الحر عند كورنيش العكيكة بمشاركة 30 طفلا. انتهى.

The post بالصور: بمشاركة 30 طفلاً انطلاق مبادرة الرسم الحر في ناحية العكيكة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.