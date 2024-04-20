2024-04-20 23:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم السبت، باندلاع نزاعين عشائريين في وسط وشمال مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين افراد من عشيرة البو جراد وسط مدينة السماوة مركز المحافظة، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة بسبب خلاف على أرض زراعية".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بمقتل والد ضابط أمن رفيع المستوى في المثنى، فيما اصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة بينهم أطفال"، لافتا إلى أن "القوات الامنية فرضت السيطرة على النزاع بالقوة".

وتابع المصدر، كما ان" نزاعا عشائريا آخر اندلع بين افراد عشيرة الظوالم شمال المثنى واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، نتيجة التسبب بمقتل امرأة بوقت سابق".

وأشار إلى أن "القوات الامنية وعدد من الشيوخ تدخلوا وفرضوا هدنة بين أطراف النزاع".