صحيفة اسرائيلية تزعم وقوف اسرائيل وراء الهجوم على بابل

2024-04-20 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

قالت صحيفة "اول إسرائيل نيوز" ومقرها القدس، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان طائرات اسرائيلية هي من نفذت الهجوم الجوي الذي استهدف قاعدة عسكرية في محافظة بابل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي امريكي، بحسب وصفها، قوله الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان "طائرات اسرائيلية نفذت هجمة على قاعدة عسكرية في محافظة بابل التي تبعد خمسين كيلومترا جنوبي العاصمة بغداد".

وكشفت الصحيفة انه يعتقد ان الهجمة نفذتها طائرات الشبح اف 35 أمريكية الصنع، مشيرة الى ان تلك الطائرات الحديثة تمكنت من اختراقات الدفاعات الجوية دون ان يتم كشفها ووصلت الى الهدف الذي قامت بضربه والذي اتهمته بــ"الارتباط بإيران"، على حد وصفها.

يشار الى ان ضربة جوية استهدفت، فجر اليوم السبت، قاعدة كالسو في محافظة بابل، حيث أعلنت القوات الامريكية عدم مسؤوليتها عن تنفيذ الضربة.

ونفت امريكا واسرائيل وقوفهما وراء الضربة التي طالت احد معسكرات الحشد الشعبي في بابل فجر اليوم السبت، فيما قالت خلية الاعلام الامني ان تقرير الدفاع الجوي العراقي يؤكد عدم وجود طيران من اي نوع فوق بابل قبل واثناء الهجوم.