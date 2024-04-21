التربية تحسم الجدل: لا تغيير في توقيتات الامتحانات النهائية

2024-04-21 00:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حسمت وزارة التربية، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، الجدل بشأن وجود تغيير في توقيتات الامتحانات النهائية، مؤكدة انهاء الاستعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنَّ "الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2023 ــ 2024"، لافتاً إلى انه "ستكون هناك جولات ميدانية إلى المدارس خلال فترة الامتحانات لمتابعة سير العملية الامتحانية عن كثب".

وبخصوص المراحل غير المنتهية، أوضح ان "الوزارة حددت الـ 2 من آيار المقبل موعد انطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية، والـ 9 من أيار موعداً لانطلاق امتحانات المراحل الثانوية أما الامتحانات الوزارية فحددت الـ 12 من آيار موعداً لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي، و21 آيار موعد انطلاق امتحانات الثالث المتوسط، بالاضافة إلى تحديد الـ 8 من حزيران موعداً لانطلاق امتحانات السادس الاعدادي".