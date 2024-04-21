2024-04-21 00:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، بشأن تخصيص عطلة لعيد الغدير، بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وسألت “إيشان”، عنوز، عن إمكانية مضي البرلمان في تشريع عطلة عيد الغدير، وأجاب قائلاً: “لا أعلم، الله العالم.. وإن هذا الموضوع، يخضع للتصويت داخل البرلمان”. وأوضح، أن “قانون العطل الرسمية لحد الان اني شخصياً لم […]

ظهرت المقالة عطلة “عيد الغدير”.. مطلب الصدر “يحيّر” القانونية النيابية: لا نعلم بشأن تشريعها أولاً على Eishan.