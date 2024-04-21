2024-04-21 01:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل لياندرو تروسار ومارتن أوديغارد هدفا لكل منهما ليقودا أرسنال للفوز 2-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 74 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي ثاني الترتيب، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة بعد الفوز 1-صفر على تشلسي بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 ولعب مباراة أقل من أرسنال.