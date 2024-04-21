وزير الداخلية يوجه باتباع الأساليب الحديثة في العمل الشرطوي

2024-04-21 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتباع الأساليب الحديثة في العمل الشرطوي.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يواصل جولاته الميدانية للإطلاع على سير العمل في مفاصل وتشكيلات الوزارة، إذ زار قسم شرطة الدورة وتوابعه جنوبي العاصمة بغداد بشكل مفاجئ ،واطلع على أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها هذا القسم في تقديم الخدمات للمواطنين والإجراءات المتخذة في إنجاز المعاملات وفق الخطط المرسومة".ووجه الوزير، بحسب البيان، بجملة من التوصيات في مقدمتها اتباع الأساليب الحديثة في العمل الشرطوي والابتعاد عن الروتين وتحديث الخطط بما يتلاءم مع المهام الموكلة لهذا القسم وتوابعه.