ارقام قياسية لمانشستر سيتي بعد الوصول لنهائي كاس انكلترا

2024-04-21 07:48:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتأهل نادي مانشستر سيتي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون مقابل على ملعب “ويمبلي”.وحقّق السيتي رقميّن قياسيّين بعد هذا التأهّل وذلك بحسب ما نشرت شبكة "اوبتا" الاحصائية، حيثُ أنّ السيتي لم يخسر في آخر 29 مباراة لهُ في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق في تاريخ النادي (فاز 23 تعادل 6).كما وصل السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الانكليزي للمرة الثالثة على التوالي بينما عانى تشيلسي من إقصائه الحادي عشر من كأس الاتحاد تحديداً من نصف النهائي، وهو ثالث أكبر عدد في تاريخ المسابقة بعد إيفرتون (13) وتوتنهام (12).